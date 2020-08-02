شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا ينشر صورة مع النجم الهولندى كلارنس سيدورف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود عبد الرزاق شيكابالا، قائد الزمالك، صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، جمعته بالنجم الهولندى كلارنس سيدورف، لاعب أياكس الهولندى، وإنتر ميلان، وريال مدريد، وميلان الأسبق.

وخاض سيدورف 875 مباراة فى مختلف البطولات التي شارك فيها مع الأندية نجح خلالها في تسجيل 128هدفا، وتوج بـ20 لقبا متنوعا، كما سجل ظهوره فى 87 مباراة دولية مع المنتخب الهولندى أحرز فيها 11 هدفا.



شيكابالا

وتوج سيدورف مع أياكس بلقب الدوري الهولندي مرتين، ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى لقبى كأس هولندا وكأس السوبر الهولندي، ثم حصد 4 ألقاب مع ريال مدريد هي: دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني، كأس السوبر الإسباني، وكأس إنتر كونتينينتال.

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وجاءت اللحظات الأبرز فى مسيرة النجم الهولندي عندما ارتدى قميص ميلان الإيطالى وتوج معه بتسعة ألقاب هي: الدورى الإيطالي مرتين، دوري أبطال أوروبا مرتين، كأس إيطاليا، كأس السوبر الإيطالي مرتين، كأس العالم للأندية، كأس السوبر الأوروبى، كما فاز سيدورف بلقبين مع فريق بوتافوجو البرازيلي الذى أنهى فيه مسيرته الكروية.

ومن أبرز الأرقام القياسية التي حققها سيدورف فى عالم كرة القدم، أنه اللاعب الوحيد فى تاريخ دوري أبطال أوروبا الذى يتوج باللقب مع 3 أندية مختلفة، بواقع مرة مع أياكس أمستردام 1996، وأخرى مع ريال مدريد 1998، بجانب مرتين مع ميلان 2003 و2007.

وبدأ سيدورف مسيرته التدريبية مع ميلان الإيطالى في عام 2014، ثم انتقل لتدريب فريق شينزين الصينى في عام 2016، وبعدما قاد ديبورتيفو لاكورونيا الإسبانى واستمر معه 3 أشهر فقط، قبل أن يخوض تجربته الأولى مع المنتخبات وتحديدا المنتخب الكاميرونى بين عامي 2018 و2019.