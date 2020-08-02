4 أسباب تقرب معسكر المنتخب الوطنى فى أكتوبر من الإلغاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب معسكر المنتخب الوطنى فى أكتوبر من الإلغاء بعدما ألمح أحمد أيوب، مدرب عام الفراعنة، إلى نية الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى إلغاء المعسكر نظرا لتراكم الأسباب والدوافع التى تعيق إقامة المعسكر.

ويبدأ الجهاز الفنى للمنتخب الوطني الأول، بقيادة حسام البدرى، وضع خارطة طريق جديدة طويلة الأمد قائمة على المواعيد الجديد التى أعلن عنها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، والخاصة ببطولة كأس الأمم المقبلة التى تم الاستقرار عليها لتقام مطلع 2022 قبل أشهر قليلة من بطولة كأس العالم 2022.

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وقرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، الثلاثاء، تأجيل نهائيات كأس الأمم الأفريقية فى الكاميرون لمدة عام لتقام فى 2022.

وقال أحمد أحمد رئيس الكاف فى مؤتمر صحفى، إن أزمة كوفيد-19 تسببت فى تعليق منافسات كرة القدم بأرجاء القارة منذ مارس مما قلص الوقت المتاح أمام استكمال التصفيات.

وكان من المقرر إقامة كأس الأمم فى الفترة من التاسع من يناير إلى السادس من فبراير العام المقبل لكنها ستقام الآن فى يناير 2022.