شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أشهر 5 نجوم فى الرياضة بعيدا عن كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلك الرياضة المصرية نجوماً فى الألعاب المختلفة لا تختلف شهرتهم عن شهرة نجوم الكرة، نظرا لما حققوه من إنجازات على الصعيد المحلى أو الأفريقى أو العالمى .

تمتلك صفوف كرة اليد بنادى الزمالك النجم الذهبى أحمد الأحمر الذى استطاع أن يحفر اسمه فى قلوب جميع محبى وعشاق كرة اليد باختلاف انتماءاتهم لما حققه من بطولات للزمالك والمنتخب والاحتراف الخارجى.

أما الكرة الطائرة فى النادى الأهلى فتمتلك نجما من طراز رفيع ويطلق عليه محبوه "ميسى اللعبة"، وهو أحمد صلاح أفضل لاعب كرة طائرة أنجبته مصر .

فيما تمتلك كرة السلة فى النادى الأهلى القائد المخضرم مودى الجارحى العاشق للفانلة الحمراء ولا يستطيع أن يرتدى أى قميص غيره، خاصة أنه نجم اللعبة الشهير فى القلعة الحمراء ويرتبط بعلاقة قويه مع جماهيره .

كما تمتلك الرياضة المصرية البطل الأولمبى فى رفع الأثقال محمد إيهاب الحاصل على برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو 2016 بالبرازيل، والبطل الأولمبى علاء أبو القاسم الحاصل على فضية أولمبياد لندن 2012 .

ويرصد الخليج 365 أبرز 5 نجوم رياضة بعيدا عن كرة القدم فى الصور التالية :

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أحمد الأحمر نجم كرة اليد بنادي الزمالك

أحمد صلاح لاعب الكرة الطائرة

مودى الجارحى لاعب كرة السلة

محمد إيهاب لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال

علاء أبو القاسم الحاصل على فضية أولمبياد لندن 2012