شكرا لقرائتكم خبر عن آزارو يُجبر الأهلي على إغلاق ملف ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق مسئولو النادي الاهلي ملف تدعيم الفريق بصفقة أجنبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية على الأقل خلال الفترة الحالية لعدة أسباب يأتي في مقدمتها عدم وجود مكان بالقائمة حالياً لضم لاعب أجنبي حيث يضم الأهلي ستة أجانب هم ، النيجيري جونيور أجاي والمالي آليو ديانج والسنغالي آليو بادجي والأنجولي جيرالدو والتونسي على معلول والمغربي وليد أزارو الذى فسخ عقده مؤخراً مع نادي الإتفاق السعودي ورفض تمديد الإعارة لنهاية الموسم الجاري بسبب خلافات مالية.

وقال مصدر في الأهلي أن إدارة النادي لم تعد تفكر في ضم أي لاعب أجنبي حالياً بسبب القائمة ، موضحاً أن النادي بحاجة للاستغناء عن أحد لاعبيه الأجانب بعد انتهاء الموسم الجاري وغالباً سيكون الأنجولي جيرالدو وفي حالة رغبة الاهلي ضم لاعب أجنبي عليه الإستغناء عن أحداً من الخماسي الأجنبي وهوأمر يبدو صعباً للغاية في الظروف الحالية بسبب عدم وجود عروض قوية للمغربي وليد أزارو الذى كان مُرشحاً للرحيل وضم مهاجم أو صانع ألعاب أجنبي بدلاً منه لكن فشل تسويق اللاعب وفسخ إعارته بجانب ضغوط لجنة التخطيط للكرة بالاهلي على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للإبقاء على اللاعب رفعت أسهم بقاء أزارو وأبعدت فكرة ضم أجنبي أخر.

وأوضح المصدر أن هناك سبب أخر وراء إعلاق ملف الصفقة الأجنبية حالياً وهو رغبة فايلر في التركيز حالياً على الإرتباطات المحلية والأفريقية حيث يستعد الفريق لإستئناف بطولة الدوري بعد فترة طويلة بسبب "جائحة" كورونا وتعود المسابقة المحلية يوم 6 أغسطس الجاري كما يستعد الفريق لخوض منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي في شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.