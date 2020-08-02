خاص.. الأهلي ينهي اتفاقه مع مدرب أجنبي لقطاع الناشئين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي ورمضان حسن: أكد مصدر مسؤول لمصراوي أن إدارة قطاع الكرة قررت الاستعانة بمدير فني أجنبي للتواجد في قطاع الناشئين بالنادي. وكان مجلس إدارة الأهلي قد قرر في وقت سابق تعيين خالد بيبو رئيسا لقطاع الناشئين. Advertisements وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته إن ادارة الكرة وصلت لاتفاق مع المدرب ومن المنتظر إعلان الاسم خلال ساعات. المصدر صرح بأن خالد بيبو في تلك الحالة وبصفته رئيس القطاع سوف يكون حلقة الوصل بين المستشار الأجنبي مجلس الإدارة ولجنة التخطيط. وكانت مجلس الأهلي قد اعتمد تعيين خالد بيبو رئيسا لقطاع الناشئين خلفاً لفتحي مبروك الذي انتقل لإدارة المواهب.

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