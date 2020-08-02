رياضة | صفقة تبادلية مرتقبة بين الزمالك والرجاء

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية مرتقبة بين الزمالك والرجاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية مغربية أن مسئولي الرجاء البيضاوي المغربي قدموا عرضًا جديداً إلى الزمالك من أجل

الحصول على خدمات حميد أحداد نجم القلعة البيضاء المعار إلى صفوف الفريق المغربي بشكل نهائي.

Advertisements

وأفادت صحيفة المنتخب المغربية بأن الرجاء عرض 3 لاعبين على مسئولي الزمالك لاختيار الأنسب من بين الثلاثي مقابل انتقال أحداد إلى صفوف الفريق المغربي بشكل نهائي.

وألمحت الصحيفة المغربية أن أحداد واصل تألقه مع الرجاء ونجح في تسجيل هدفين من ثلاثية الفريق المغربي في مرمى نهضة الزمامرة في الجولة الماضية من بطولة الدوري المغربي.

وأشارت الصحيفة المغربية إلى أن مسئولي الرجاء ينتظرون رد إدارة الزمالك التي ستترك الأمر للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض لتحديد مصير أحداد.