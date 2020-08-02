رياضة | كونتي يفتح النار على إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر كونتي يفتح النار على إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مدرب إنتر ميلان، أنطونيو كونتي، أن النادي لم يدعمه هو ولاعبيه في مواجهة الانتقادات، واشتكى أن بعض أعضاء إدارة النادي انضموا للمنتقدين.

قال كونتي للصحافيين بعد فوز فريقه 2-0 على أتالانتا، لينهي الموسم في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف البطل يوفنتوس: "لا أعتقد أن العمل الذي قمت به أنا اللاعبون تم تقديره".

وأضاف: "حصلنا جميعاً على القليل جداً من الحماية من النادي، ينبغي علينا التطور والتحسن في كافة الجوانب خاصة على أرض الملعب، ويجب على أي ناد كبير حماية لاعبيه بصورة أكبر".

وتابع: "سنناقش ذلك في نهاية الموسم، يجب أن أقابل الرئيس ستيفن تشانغ وهو في الصين حالياً، لا يعجبني انضمام الناس للانتقادات، يجب أن يكونوا موجودين في الأوقات الجيدة والسيئة، وهنا في إنتر لم يكن الأمر كذلك".