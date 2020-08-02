رياضة | موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لمواجهة نظيره لاسك لينز النمساوي، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من عمر بطولة الدوري الأوروبي.

وتقام مباراة مانشستر يونايتد أمام لاسك لينز، على أرضية ملعب أولد ترافورد.

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ومن المقرر أن تنطلق المباراة يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى، بفوز مانشستر يونايتد بخمسة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي أقيم في النمسا.

ويرغب مانشستر يونايتد في تحقيق نتيجة إيجابية، من أجل التأهل للدور المقبل من المسابقة الأوروبية.