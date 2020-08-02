رياضة | بابل يصل مصر تمهيدًا لانضمامه إلى الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بابل يصل مصر تمهيدًا لانضمامه إلى الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن وصول الآنجولي آري بابل نجم الزمالك إلى مصر عقب عيد الأضحى المبارك وذلك تمهيدًا لانضمامه إلى الزمالك.

وقام مسئولو الزمالك بحسم جميع الاتفاقات مع بابل والحصول على توقيعه إلكترونيا في وقت سابق بالإضافة إلى تقاضي النجم الأنجولي مقدم التعاقد الخاص به.

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ويقوم بابل بالخضوع لبعض الفحوصات الطبية بعد وصوله إلى القاهرة قبل الإعلان عن الصفقة، حيث انتهى تعاقده مع أول أغسطس الأنجولي لينضم إلى صفوف الزمالك في صفقة انتقال حر.

وعلى نفس الجانب، وصل التونسي حمزة المثلوثي إلى مصر في وقت سابق واجتاز الفحوصات الطبية بنجاح هو الآخر.

ويستعد الزمالك لاستئناف بطولة الدوري المصري مرة أخرى والتي توقفت بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد وذلك بمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية.