رياضة | حازم إمام يطالب بتحديد مصيره مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر حازم إمام يطالب بتحديد مصيره مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب حازم إمام، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وظهيره الأيمن، مجلس إدارة الفريق بتحديد مصيره، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد حازم إمام مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري، ولم تفاتحه إدارة الفريق في ملف التجديد حتى الآن.

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ويشعر حازم إمام بتضاؤل فرصه مع الفريق الأول، في ظل توقيع الزمالك مع الظهير الأيمن حمزة المثلوثي من نادي الرياضي الصفاقسي التونسي، فضلاً عن مفاوضات الزمالك مع رجب بكار، الظهير الأيمن لنادي بيراميدز.

وطلب إمام من أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، حسم موقفه مع الفريق، حيث يمتلك عدة عروض للرحيل عن الزمالك خلال الصيف الجاري.

واحتل اللاعب مكاناً أساسياً في تشكيل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك خلال الموسم الجاري، عقب رحيل التونسي حمدي النقاز منذ عدة أشهر، بعد فسخ تعاقده مع النادي.