رياضة | الزمالك يقترب من حسم صفقة دونجا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يقترب من حسم صفقة دونجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب نبيل عماد "دونجا"، لاعب وسط فريق بيراميدز، من إرتداء قميص نادي الزمالك، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقد عرض دونجا على إدارة بيراميدز، التنازل عن جزء من مستحقاته من أجل المساهمة فى إتمام عملية الإنتقال، وتسهيل المفاوضات مع إدارة نادي الزمالك.

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وحصل نبيل عماد دونجا على وعد من إدارة القلعة البيضاء، بتوفير عقد مالى كبير، بجانب وجوده في التشكيل الأساسي بصفة مستمرة، لضمان مقعد في منتخب مصر بشكل أساسى.

وعرض إدارة نادي الزمالك 30 مليون جنيه لإقناع إدارة بيراميدز بالموافقة على رحيل اللاعب، خلال فترة الميركاتو الصيفي، ولكن إدارة "الأهرام" تريد زيادة قيمة العقد.

وقد رفض السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلى، التعاقد مع نبيل عماد دونجا، بسبب وجود ازدحام فى صفوف خط الوسط الفريق.