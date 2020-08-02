الامارات | ديفيد سيلفا يعيد ذكريات سلسلة نجوم عالميين ارتدوا قميص شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن ديفيد سيلفا يعيد ذكريات سلسلة نجوم عالميين ارتدوا قميص شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام إيطالية عن أن شباب الأهلي من أبرز الأندية الراغبة في التعاقد مع نجم مانشستر سيتي، الإسباني ديفيد سيلفا، إلى جانب نادي النصر الاماراتي، وسط منافسة قوية من لاتسيو الإيطالي، إذ يعد سيلفا من أبرز اللاعبين في تاريخ "السيتيزن".

ولعب ديفيد سيلفا 10 سنوات متتالية مع مانشستر سيتي منذ انضمامه إلى الفريق في 2010 قادماً من فالنسيا الإسباني، إذ حقق اللاعب الإسباني إنجازات عديدة مع النادي الإنجليزي أبرزها الفوز بلقب "البريميرليغ" أربعة مرات، أما أبرز إنجازاته على المستوى الدولي الفوز بلقب كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا مع "الماتادور".

ويرتبط شباب الأهلي تاريخياً بالتعاقد مع العديد من النجوم العالميين، خصوصاً منذ انطلاق دوري المحترفين في موسم 2008-2009، إذ مع إمكانية تعاقد الفريق مع ديفيد سيلفا، تبرز أسماء خمسة لاعبين عالميين سبق له ارتداء قميص "فرسان دبي".

فابيو كانافارو

يعد المدافع الإيطالي فابيو كانافارو من أبرز اللاعبين الذين ارتدوا قميص شباب الأهلي، إذ انضم لاعب ريال مدريد ويوفنتوس السابق، إلى "فرسان دبي" في موسم 2010-2011 قادماً من "السيدة العجوز"، وسط حفاوة كبيرة بصفته أفضل لاعب في كأس العالم 2006.

أدينالدوغرافيتي

تعاقد شباب الأهلي مع اللاعب البرازيلي أدينالدوغرافيتي في 2011 قادماً من فولفسبورغ الألماني، في صفقة من العيار الثقيل، إذ يعد غرافيتي من اللاعبين التاريخيين في "البوندسليغا" بعدما قاد فولفسبورغ للفوز بلقب الدوري الألماني في موسم 2008-2009.

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لويس خمينيز

انضم النجم التشيلي لويس خمينيز إلى شباب الأهلي في 201 بعد مسيرة رائعة في الملاعب الأوروبية مع وست هام الإنجليزي وإنتر ميلان وفيورنتينا وبارما في إيطاليا، إذ لعب خمينيز مع "فرسان دبي" أربعة مواسم كان خلالها أحد أبرز المحترفين في تاريخ النادي.

ريكاردو كواريزما

تعاقد شباب الأهلي مع الدولي البرتغالي ريكاردو كواريزما في 2013 قادماً من بيشكتاش التركي، بعد مسيرة رائعة للاعب البرتغالي مع برشلونة وتشيلسي وإنتر ميلان وبورتو، إذ كان من أبرز صفقات موسم 2013-2014.

إيفرتون ريبيرو

أبرم شباب الأهلي صفقة مدوية في 2015 عندما تعاقد مع النجم البرازيلي إيفرتون ريبيرو قادماً من كروزيرو البرازيلي، إذ قدم ريبيرو عروضاً رائعة مع "فرسان دبي" وأسهم في تأهل الفريق للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي دوري أبطال آسيا في 2015.

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