شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يوجه رسالة إلى تركي آل الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على إجراء اتصال هاتفي بالمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، بعد تدهور حالته الصحية، ونقله إلى أحد المستشفيات الكبري في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اطمأن على استقرار حالته الصحية.

وأكد مرتضي منصور أن «تركي آل الشيخ صديق عزيز ووزير سعودي يحمل لمصر وشعبها كل الحب»، مؤكدا أنه «سعيد للغاية بتحسن صحة تركي آل الشيخ، ويتمنى له الشفاء العاجل والعودة إلى ممارسة عمله في بلده الشقيق السعودي»، مشددًا على «حب الشعب المصري له ودعائهم له بالشفاء».

كان تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، نشر تغريدة على «تويتر»، في الساعات الأولى من صباح الأحد، قائلا: «شكراً أنا بخير والحمد لله». وتصدر تريند «تركي آل الشيخ» موقع «تويتر» بعد أنباء عن سفر رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية بشكل مفاجئ مع فريقه الطبي إلى نيويورك لمتابعه حالته الصحية.