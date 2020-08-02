شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يترقب نتيجة مسحة كورونا السابعة قبل استئناف الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب المسحة الطبية السابعة قبل استئناف تدريباته الجماعية بملعبه بالجبل الأخضر، استعدادًا لمواجهة سموحة 13 أغسطس الجاري في افتتاح مبارياته في الدوري الممتاز بعد توقف المسابقة بسبب جائحة كورونا.

ويترقب الجهاز الفني نتيجة المسحة السابعة للاطئنان بشكل نهائي على سلامة جميع اللاعبين واعضاء الجهاز الفني والإداري وعمال غرف خلع الملابس لبدء المباريات بحالة من الارتياح والاطمئنان.

كان عماد النحاس، المدير الفني للذئاب، منح لاعبي الفريق راحة لمدة 48 ساعة الخميس والجمعة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.