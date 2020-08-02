شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يستقر على تفعيل قرار تقليص اللاعبين الأجانب فى الموسم بعد المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اتحاد الكرة، علي تفعيل قرار تقليص اللاعبين الأجانب فى الموسم بعد المقبل 2021 -2022 ، بعد تأجيل القرار، ليصبح عدد اللاعبين الأجانب في صفوف كل ناد 3 لاعبين فقط، حيث كان من المقرر تفعيل القرار الموسم المقبل بناءً على الاتفاق مع الأندية قبل انطلاق الموسم الجارى، والتأكيد على ذلك فى لائحة القيد بالموسم الحالى.

وأكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنهم استجابوا لطلبات الأندية بشأن عدم تقليص أعداد اللاعبين الأجانب فى قوائم الأندية فى الموسم الجديد، رغم أن الأندية وافقت بداية الموسم الجارى على تقليص الأجانب وتم إرسال لائحة القيد لهم على هذا الأساس مطلع الموسم.

وأضاف مسئولو اللجنة الخماسية أنه بعد التشاور مع الأندية مؤخرا تبين أن جميعهم لن يستطيع تسويق لاعبيه الأجانب ما يعرضهم لخسائر مالية فادحة لذا تم التراجع عن القرار فى الموسم المقبل.

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وأوضح اتحاد الكرة أنه تم تمديد قرار اعتبار لاعب واحد من شمال افريقيا أو سوريا أو فلسطين كلاعب محلى فى الموسم الجديد، بجانب 4 أجانب فى القائمة ليصبح من حق كل فريق قيد 5 أجانب فى الموسم المقبل.