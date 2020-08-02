شكرا لقرائتكم الزمالك يستعيد جهود بن شرقى وأوناجم اليوم بعد التواصل لعودتهما من المغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعيد الزمالك، جهود الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبى الفريق، اليوم، الأحد، بعد توصل إدارة الكرة بنادى الزمالك حول عودتهما من المغرب من خلال دبى، نظراً لعدم وجود رحلة طيران مباشرة بين المغرب ومصر حيث تواجد الثنائى في مسقط رأسهما خلال فترة التوقف الكروى التى جاءت بسبب جائحة كورونا على أن يخضع الثنائى لفحوصات طبية شاملة ومسحة كورونا فور العودة إلى القاهرة.

ووضع جهاز الزمالك، برنامج تأهيلى للثنائى بن شرقى وأوناجم من أجل تجهيزهما للعودة للمشاركة مع الفريق الأبيض خلال المرحلة المقبلة حيث سيكون هناك صعوبة كبيرة في لحاق الثنائى بمواجهة المصرى حيث سيتم إعدادهما للمواجهات التالية في الدورى من أجل تجهيز الثنائى للتواجد مع الفريق خاصة في مواجهة الرجاء المغربى، في نصف نهائي دورى أبطال إفريقيا، في شهر سبتمبر المقبل لكونهما من العناصر الأساسية التي يعول عليهما الجهاز الفني لصناعة الفارق لصالح أبناء ميت عقبة.

ويستعد الزمالك حاليا لاستئناف مشواره فى بطولة الدورى الممتاز، الذى تم تعليقه منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث سيكون أمام الأبيض مباراة مهمة فى افتتاح منافسات المسابقة المحلية عقب استئنافها، أمام المصرى البورسعيدى، يوم 6 أغسطس المقبل، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشرة من الدورى الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.