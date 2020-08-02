إنبى يواجه المقاصة اليوم فى البروفة الأخيرة لمواجهة الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه إنبى بقيادة حلمى طولان، نظيره مصر للمقاصة، اليوم، الأحد، فى المباراة الودية التى تجمع الفريقان، استعدادا لعودة الدورى الممتاز حيث يستعد الفريق البترولى لمواجهة الأهلى،المقرر لها التاسع من أغسطس الجارى، فى المسابقة المحلية، وتعد لقاء المقاصة بمثابة البروفة الأخيرة لإنبى قبل مواجهة الأهلى.
وكشف جهاز إنبى إن مران الأمس يعد الثانى لقاعود وشكرى حيث انتظما الثنائى فى مران الخميس الماضى قبل أن يحصل الثنائى على إجازة عيد الأضحى المبارك مع باقى اللاعبين والفريق البترولى ثم عادا للانتظام فى أول مران للفريق وذلك لتجهيزهما للمواجهة المقبلة أمام الأهلى.
وخاض إنبى مجموعة من المباريات الودية مؤخرا استعدادا لمواجهة الأهلى حيث تعادل مع نادى مصر كما تعادل فريق إنبى مع نظيره طنطا، سلبيًا فى المباراة الودية التى جمعت بينهما يوم الجمعة قبل الماضى، كما تعادل الفريق البترولى مع أسوان بهدف لكل منهما، الخميس، على ستاد بتروسبورت، ضمن سلسلة المباريات الودية التى قرر جهاز الفريق البترولى خوضها استعدادًا لاستئناف بطولة الدورى الممتاز، المتوقف منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.
وكان عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، قد أكد سلبية المسحة الطبية الخامسة التى خضع لها اللاعبون والجهاز الفنى والإدارى بالفريق للكشف عن فيروس كورونا، مؤكدًا تعافى جميع اللاعبين المُصابين بذلك الفيروس فى الفترة الماضية، مشددًا على أن الفريق سيخضع لمسحة كورونا سادسة الأربعاء المقبل، استعدادا لاستئناف منافسات الدورى الممتاز، الذى تقرر عودته يوم 6 من أغسطس المقبل.
واحتل فريق إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، قبل توقفه فى منتصف شهر مارس الماضى، بسبب فيروس كورونا، برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 18 هدفًا واستقبلت شباكه مثلهم.
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