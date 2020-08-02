شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئ المقاولون: محمد زيدان مثلى الأعلى وتجربة الزمالك الأصعب فى مسيرتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف فضل أباظة ناشئ المقاولون العرب الذي تم تصعيده مؤخراً إلى الفريق، الأنظار بعدما قدم مردود طيب خلال الفرص التي حصل عليها للمشاركة في مباراتي أسوان والمقاولون الودية اللتان أقيمتا في إطار الاستعدادت لاستئناف مسابقة الدوري العام الذي توقف في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر عودته في السادس من أغسطس المقبل.

الخليج 365 تحدث مع ناشئ المقاولون صاحب الـ 20 عاماً والذي تعده قلعة ذئاب الجبل لخلافة محمد صلاح في هجوم الفريق مع زملائه الذين تم تصعيدهم.

كيف بدأت علاقتك بكرة القدم؟

وأنا صغير كنت بروح العب مع صحابي و روحت اكاديمية نادي الصيد و منها إلى نادي إنبي لمدة 8 سنوات، ثم الزمالك موسم ونصف وطلائع الجيش لمدة ثلاث سنوات، والتحقت بالمقاولون العرب بعد ذلك.

حدثنا عن تجربتك مع الزمالك ولماذا رحلت؟

تجربة الزمالك كانت الأصعب في مسيرتي حتى الآن، بسبب كثرة تغيير المدربين، فكلما اقتنع مدرب بإمكانياتي يرحل ويأتي غيره وهكذا بقيت بعيداً عن الملعب وكانت أصعب فترة لم أتعلم منها أي شئ جديد ولذلك رحلت، أما تجربتي مع طلائع الجيش فكانت الأفضل واستفدت كثيراً.

ماذا قال لك عماد النحاس بعد أدائك الطيب؟

كابتن عماد كلامه قليل أوي و كل التوجيهات بتبقى للشكل العام للجميع يعني.

من هو مثلك الأعلى محلياً وعالمياً؟

محمد زيدان و نيمار

إذا تلقيت عرض من الأهلي والزمالك لمن تفضل الانتقال؟

اللي انا شايف اني هلعب فيه هروحه بس انا نفسي احترف.

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هل تجربة محمد صلاح قابلة للتكرار؟

بتمنى ان ده يحصل حتى ابقى زي تريزيجية .



فضل أباظة (1)



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فضل أباظة (3)