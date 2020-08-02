رياضة | موعد مباراة روما ضد إشبيلية في الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة روما ضد إشبيلية في الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق روما الإيطالي نظيره إشبيلية الإسباني، يوم الخميس الموافق 6 أغسطس الجاري، بمدينة دويسبورج الألمانية، في دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي

موعد مباراة روما ضد إشبيليه في الدوري الأوروبي:-

تقام المباراة في تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة الخامسة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش.

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القنوات الناقلة لمباراة روما ضد إشبيليه في دوري أبطال أوروبا:-

وتُنقل المباراة على الهواء مباشرة وحصريا عبر قناة bein sports hd، التابعة لشبكة قنوات bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات اليوروباليج.

وستقام مباريات إياب دور الـ16 في يومي 5 و6 أغسطس، فيما ستنطلق منافسات دور ربع النهائي وثمن النهائي بنظام المباراة الواحدة بدلا من الذهاب والإياب، وذاك بدءً من يوم 10 أغسطس وحتى 21 من ذات الشهر.

يذكر أن إشبيلية قد أنهى الموسم الحالى فى الدورى الإسبانى بتواجده في المركز الثالث برصيد 70 نقطة، فيما يتواجد روما في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 70 نقطة.