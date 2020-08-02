رياضة | المصري يصدم الزمالك ويرفض بيع محمود وادي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر المصري يصدم الزمالك ويرفض بيع محمود وادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه مسئولو النادي المصري البورسعيدي صدمة قوية لإدارة الزمالك العرض المغري من نظرائهم التي عرضه مسؤولي الابيض خلال الفترة الماضية، من أجل التخلي عن الفلسطيني محمود وادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقد عرض نادي الزمالك على المصري البورسعيدي، 10 ملايين جنيه مصري، بحانب استعارة كل من إمام عاشور ومحمد عنتر من أجل ضم محمود وادي لكن العرض لم ينال ترحيب إدارة الفريق البورسعيدي.

وتتمسك إدارة المصىي ببيع محمود وادي مقابل مليون دولار وضم عمر السعيد بصورة نهائية واستعارة إمام عاشور ومحمد عنتر من أسوار الزمالك خلال فترة الميركاتو الصيفي.

ويرغب الفرنسي باتريس كارتيرون في قدوم محمود وادي من المصري البورسعيدي مع رحيل عمر السعيد وكابونجو كاسونجو عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية لسوء مستواهما