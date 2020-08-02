رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الأحد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتربت منافسات بطولة الدوري الإيطالي على النهاية لموسم 2019/2020، والذي أحرزه فريق يوفنتوس للمرة التاسعة على التوالي والـ38 في تاريخه. وتوج تشيرو ايموبيلي مهاجم لاتسيو بجائزة هداف الدوري الإيطالي لهذا الموسم برصيد 36 هدف، وبفارق 5 أهداف عن البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب المركز الثاني. ونجح أيضا مهاجم لاتسيو في حصد جائزة الحذاء الذهبي في الدوريات الأوروبية الكبرى، وبفارق هدفين عن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ. ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإيطالي :- 1- تشيرو إيموبلي 36 هدف. 2- كريستيانو رونالدو 31 هدف. 3- روميلو لوكاكو 23 هدف. Advertisements 4- فرانشيسكو كابوتو 21 هدف. 5- جواو بيدرو 18 هدف. 6- لويس مورييل 18 هدف. 7- دوفان زاباتا 18 هدف. 8- إيدين دزيكو 16 هدف. 9 – أندريا بيلوتي 16 هدف. 10- جوسيب إليسيتش 15 هدف.

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