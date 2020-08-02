رياضة | موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم منذ فترة على استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز بداية من يوم 6 أغسطس المقبل بعد توقفها لفترة بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.

وستكون أول مباراة لنادي الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز عقب استكماله في شهر أغسطس المقبل ضد نظيره نادي المصري البورسعيدي.

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ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي المصري البورسعيدي يوم 6 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستلعب مباراة الزمالك ضد نظيره نادي المصري البورسعيدي يوم 6 أغسطس في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة بينما يتواجد نادي المصري في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.