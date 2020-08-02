رياضة | جوارديولا يتحرك لضم روبيرتو من برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر جوارديولا يتحرك لضم روبيرتو من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي أبدى اهتمامه الشديد بالتعاقد مع الإسباني سيرجي روبيرتو نجم برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي يرغب في التعاقد مع النجم الإسباني بسبب قدراته المتعددة سواء في وسط الملعب أو على الأطراف.

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وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة قد يوافق على رحيل روبيرتو في حال تم إقحام إيريك جارسيا نجم دفاع مانشستر سيتي ضمن هذه الصفقة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى إن روبيرتو البالغ من العمر 28 عامًا بدأ في تمثيل الفريق الأول لبرشلونة في عام 2013 وهو يشارك بإستمرار منذ ذلك الوقت.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن روبيرتو شارك في 281 مباراة مع البرسا حتى الآن وتمكن من تسجيل ستة أهداف أشهرها الهدف التاريخي في مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي.