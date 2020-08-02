رياضة | بيراميدز يوافق على رحيل الشناوي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يوافق على رحيل الشناوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز على الموافقة المبدئية من جانب إدارة الفريق للرحيل فى انتقالات الصيفية المقبلة.

ويوجود العديد من العروض لضم اللاعب، بجانب اتفاق بين الشناوى مع أحد الأندية السعودية على الانتقال لصفوف فريقها فى فترة الميركاتو الصيفي المقبلة.

وخرج أحمد الشناوى من حسابات الجهاز الفنى لفريق بيراميدز فى الموسم الحالى، وذلك فى ظل تألق المهدى سليمان.

بجانب اقترب شريف إكرامى، حارس مرمى النادي الأهلي، من الانتقال لصفوف لفريق بيراميدز بداية من الموسم الجديد.