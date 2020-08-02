شكرا لقرائتكم الزمالك يواصل تدريباته اليوم في معسكر برج العرب استعداداً لمواجهة المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل الزمالك، تدريباته تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، اليوم، الأحد، في معسكر الفريق المقام في مدينة برج العرب بالإسكندرية، استعداداً لمواجهة المصرى البورسعيدى، في المباراة التي ستقام يوم الخميس المقبل، في بطولة الدورى الممتاز، حيث سيعمل كارتيرون المدير الفني للفريق على تطبيق خطة المباراة خلال التدريبات ومعالجة جميع الأخطاء التي ظهرت بالفريق خلال فترة التوقف الكروى والتي حرص كارتيرون على تسجيلها من خلال سلسلة المباريات الودية التي خاضها الفريق الأبيض أمام سموحة وبيراميدز ووادى دجلة وطنطا وطلائع الجيش، قبل أجازة عيد الأضحى المبارك التي حصل عليها اللاعبين أول أمس الجمعة، ثم عاد الفريق إلى تدريباته أمس السبت.

ويستعد الزمالك حاليا لاستئناف مشواره فى بطولة الدورى الممتاز، الذى تم تعليقه منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث سيكون أمام الأبيض مباراة مهمة فى افتتاح منافسات المسابقة المحلية عقب استئنافها، أمام المصرى البورسعيدى، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشرة من الدورى الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.

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ومن المقرر أن يعمل كارتيرون على تطبيق خطة مباراة المصرى خلال التدريبات، وذلك بمنح اللاعبين الواجبات المختلفة التى سيتم تنفيذها فى المباراة وكذلك العمل على نقاط القوة والضعف بالمنافس من خلال المحاضرات الفنية التى سيعقدها كارتيرون وتطبيق الأمور عمليا من خلال المران.