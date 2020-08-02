شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد تدهور حالته الصحية .. تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة من داخل المستشفى للجمهور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020 حسم رئيس الهيئة العامة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، الجدل بشأن تدهور حالته الصحية، وذلك في رد سريع على الأنباء التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

Advertisements ونشر مالك نادي ألميريا الإسباني تغريدة على "تويتر" قائلا: " شكراً أنا بخير والحمد لله". وتصدر تريند "تركي آل الشيخ" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد أنباء عن سفر رئيس الهيئة العامة الترفيه السعودية بشكل مفاجئ مع فريقه الطبي إلى نيويورك لمتابعه حالته الصحية. وتداول إعلاميون ومغردون سعوديون صورة لتركي آل الشيخ، السبت، من المستشفى بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية.

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