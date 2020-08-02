شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يواصل تدريباته استعداداً لودية الطلائع قبل استئناف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريباته اليومية، اليوم الأحد، على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، بعد العودة من أجازة عيد الأضحى أمس السبت، حيث خضع اللاعبون للمسحة الطبية السابعة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، حيث يلتقي المقاولون مع نظيره طلائع الجيش ودياً يوم الثلاثاء المقبل، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري العام المقرر عودتها في السادس من أغسطس الجاري بعد فترة توقف امتدت لـ147 يوماً منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وأثبت الفحوصات الطبية التى خضع لها إبراهيم عادل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب مؤخراً، إصابة اللاعب بقطع فى الرباط الصليبى، ومن المقرر أن يحدد اللاعب موعدا لإجراء العملية في أقرب وقت بعد الاتفاق مع الجهاز الطبي للفريق تحت إشراف الدكتور وائل نبيل.

وكان المقاولون قد تعادل في وديته الأخيرة مع الجونة بهدف لمثله، خلال المباراة التي أقيمت الأربعاء الماضي على استاد عثمان أحمد عثمان وتعد مباراة المقاولون والجونة هي الودية الثالثة التي يتعادل فيها ذئاب الجبل بهدف بمثله بعد خوض تجربتين وديتين من قبل أمام أسوان منذ عودة النشاط الرياضي بعد انتهاء توقف كورونا.

Advertisements

في سياق آخر، أثبتت المسحة الطبية للكشف عن وباء كورونا المستجد التى خضع لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إيجابية حالة واحدة بالفيروس التاجي وسلبية مسحة 39 لاعبًا آخر.

وأكد علاء عبد الغنى، المدرب العام للمقاولون العرب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الحالة التي ثبتت إيجابيتها لم تكن تشكو من أي أعرض، وتم عزلها وفقًا للنظام المطبق من قبل الاتحاد بمعرفة طبيب المقاولون وائل نبيل، تمهيدًا لإجراء الأشعة والتحاليل اللازمة. وعقد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون، اجتماعًا مع الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين فى حضور محمد رضوان رئيس القطاع، وأثنى المشرف على الكرة بالمجهود الكبير الذى قدمه مدربى القطاع الموسم الماضي .

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.