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محمد اسماعيل - القاهرة - علق تركي آل الشيخ السعودية رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية على الجدل المثار حول حالته الصحية في تدوينة قصيرة على موقع تويتر.
وكتب آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، جملة مختصرة: "شكراً أنا بخير والحمد لله".
وكانت أنباء ترددت حول تدهور الحالة الصحية لتركي آل الشيخ، بعد سفره بشكل مفاجئ مع فريقه الطبي إلى نيويورك لمتابعة حالته الصحية.
وتداول عدد من الإعلاميين والمغردين السعوديين صورة من المستشفى لرئيس الهيئة العامة للترفيه والأجهزة الطبية موصولة بجسده داعين له بالشفاء، إلا أنه اتضح أن الصورة غير حقيقية وليست لتركي آل الشيخ.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لتركي آل الشيخ بعد أنباء تدهور حالته الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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