حسم رئيس الهيئة العامة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، الجدل بشأن تدهور حالته الصحية، وذلك في رد سريع على الأنباء التي تم تداولها على السوشيال ميديا. ونشر مالك نادي ألميريا الإسباني تغريدة على "تويتر" قائلا: " شكراً أنا بخير والحمد لله". والحمد لله". Advertisements الفور إلى مستشفى(NYP Hospital New York Presbyterian)، ويخضع الآن تحت العلاج والملاحظة بالمستشفي لحين إفاقته. الفور إلى مستشفى(NYP Hospital New York Presbyterian)، ويخضع الآن تحت العلاج والملاحظة بالمستشفي لحين إفاقته. يذكر أن، المستشار تركي آل الشيخ كان قد تعرض لوعكة صحية في يناير الماضي، أدت إلى إنتقاله لـ نيويورك بأمريكا وإجرائه عدة عمليات جراحية تحت إشراف فريق طبي أمريكي بأحد مستشفيات نيويورك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. تركي آل الشيخ يحسم الجدل بشأن تدهور حالته الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.