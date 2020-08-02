تقام مساء اليوم الاحد 2-8-2020 خمس مباريات في ختام الدوري الايطالي الدرجة الأولى “سيري آ 2020/2019” الذي تُوج به يوفنتوس ليلة أمس، رغم الخسارة التي مُني بها أمام روما.

وستكون مباراة ليتشي وبارما هي الأهم في مباريات اليوم الأحد، فإذا انتهت بفوز ليتشي سينجو من الهبوط، بشرط تعرض جنوى للتعادل أو الخسارة أمام الفريق العنيد أو مفاجأة الموسم السارة “هيلاس فيرونا” الذي يحتل المركز التاسع برصيد 49 نقطة بفارق نقطتين فقط عن ساسولو صاحب المركز الثامن.

وتُستكمل مباريات الجولة 17 من الدوري التونسي للمحترفين العائد بعد غياب فاق الأربعة أشهر، وستلعب كذلك مباراة في الدوري المغربي للمحترفين لفريق الرجاء.

والتالي جدول مواعيد مباريات اليوم الاحد 2-8-2020 والقنوات الناقلة