تقام مساء اليوم الاحد 2-8-2020 خمس مباريات في ختام الدوري الايطالي الدرجة الأولى “سيري آ 2020/2019” الذي تُوج به يوفنتوس ليلة أمس، رغم الخسارة التي مُني بها أمام روما.
وستكون مباراة ليتشي وبارما هي الأهم في مباريات اليوم الأحد، فإذا انتهت بفوز ليتشي سينجو من الهبوط، بشرط تعرض جنوى للتعادل أو الخسارة أمام الفريق العنيد أو مفاجأة الموسم السارة “هيلاس فيرونا” الذي يحتل المركز التاسع برصيد 49 نقطة بفارق نقطتين فقط عن ساسولو صاحب المركز الثامن.
وتُستكمل مباريات الجولة 17 من الدوري التونسي للمحترفين العائد بعد غياب فاق الأربعة أشهر، وستلعب كذلك مباراة في الدوري المغربي للمحترفين لفريق الرجاء.
والتالي جدول مواعيد مباريات اليوم الاحد 2-8-2020 والقنوات الناقلة
|
المباراة
|
المواعيد بتوقيت جرينيتش
|
المسابقة
|
القنوات الناقلة
|
سبال – فيورنتينا
|
16:00
|
الدوري الايطالي الجولة 38
|
بي ان سبورت 4
|
بولونيا – تورينو
|
18:45
|
الدوري الايطالي الجولة 38
|
بي ان سبورت 4
|
ليتشي – بارما
|
18:45
|
الدوري الايطالي الجولة 38
|
بي ان سبورت 1
|
جنوى – هيلاس فيرونا
|
18:45
|
الدوري الايطالي الجولة 38
|
بي ان سبورت 3
|
ساسولو – أودينيزي
|
18:45
|
الدوري الايطالي الجولة 38
|
بي ان سبورت 2
|
نيويورك سيتي – بورتلاند تمبرز
|
2:30
|
الدوري الاميركي للمحترفين – ربع النهائي
|
سكاي سبورتس البريطانية
|
هلال الشابة – حمام الأنف
|
16:00
|
الدوري التونسي الجولة 17
|
نجم المتلوي – الملعب التونسي
|
16:00
|
الدوري التونسي الجولة 17
|
القناة التونسية 2
|
اتحاد تطاوين – الصفاقسي
|
16:00
|
الدوري التونسي الجولة 17
|
الاتحاد المنستيري – النادي الافريقي
|
17:00
|
الدوري التونسي الجولة 17
|
القناة التونسية 1
|
الرجاء – يوسفية برشيد
|
18:00
|
الدوري المغربي الجولة 18
|
بي ان سبورت المفتوحة + الرياضية المغربية
|
الخور – الوكرة
|
13:30
|
الدوري القطري الجولة 19
|
قناة الدوري والكأس 1 + بي ان سبورت المفتوحة
|
الغرافة – الدحيل
|
15:45
|
الدوري القطري الجولة 19
|
بي ان سبورت 1 وبي ان سبورت المفتوحة وقناة الدوري والكأس 1
|
كورينثيانز – ميراسول
|
19:00
|
الدوري البرازيلي باوليستا – نصف النهائي
|
إنبي – مصر المقاصة
|
14:00
|
لقاء ودي استعدادًا لعودة الدوري المصري
|
أون سبورت
|
فلومينينسي – بوتافوجو
|
20:00
|
لقاء ودي
|
خيمكي – دينامو موسكو
|
14:00
|
لقاء ودي
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