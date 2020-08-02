رياضة | فايلر يحسم مصير كريم نيدفيد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يحسم مصير كريم نيدفيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت مصادر مقربة من النادي الأهلي اليوم، أن المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، حسم مصير لاعب خط وسط الفريق كريم نيدفيد، خلال المرحلة المقبلة.

وعاد نيدفيد من إصابة طويلة من النادي الأهلي خلال الفترة الحالية، بدأت منذ شهر أبريل من العام الماضي، وتسبب التأهيل الخاطئ في طول فترة العلاج.

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وبحسب المصادر، فإن فايلر أمر بإيجاد عرض لإعارة اللاعب هذا الموسم، من أجل المشاركة والحصول على فرصة.

وأوضحت المصادر، أن فايلر يرى أنه هناك بعض الصعوبات في اشتراك اللاعب بشكل أساسي خلال الفترة الحالية، ومن ثم يود إعارته، من أجل منحه المزيد من الجاهزية، قبل العودة للأهلي.

وكان نجمي الأهلي محمد محمود ومحمد شريف قد تلقيا عرضاً من نادي وادي دجلة على سبيل الإعارة، إلا أن الأهلي لم يبت في أمر هذا العرض حتى الآن.