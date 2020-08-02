رياضة | فنتورا مدرب إيطاليا السابق يترك فريق ساليرنيتانا المغمور

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر فنتورا مدرب إيطاليا السابق يترك فريق ساليرنيتانا المغمور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحل جيان بييرو فنتورا، مدرب منتخب إيطاليا السابق الذي أخفق في التأهل لكأس العالم 2018 لكرة القدم، عن تدريب ساليرنيتانا المنتمي لدوري الدرجة الثانية يوم السبت بعدما أضاع فرصة الظهور في ملحق الصعود.

وكان ساليرنيتانا في حاجة إلى الفوز على أرضه أمام سبيزيا يوم الجمعة للوجود ضمن أول ثمانية مراكز بالدرجة الثانية لكن رغم التقدم بهدف، فإنه خسر 2-1 وأنهى المسابقة في المركز العاشر.

وفي وقت سابق يوم السبت نشرت صحيفة محلية على الإنترنت فيديو لرئيس النادي كلاوديو لوتيتو خلال إجراء اتصال هاتفي في مطعم وسمعه البعض يوجه سبابا للمدرب البالغ عمره 72 عاما وانتقد تغييراته.

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ولم يتضح عمن كان لوتيتو، الذي يتولى رئاسة لاتسيو أيضا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، يوجه كلماته الغاضبة.

وقال فنتورا، الذي تولى المسؤولية على مدار موسم واحد، لموقع النادي ”إنه من الواضح أننا جميعا ارتكبنا أخطاء، ورغم ذلك أعتقد أننا وضعنا أساسات قوية للنادي هذا الموسم لتحقيق أهداف مستقبلية“.

وتولى فنتورا تدريب إيطاليا لعام واحد وأربعة أشهر وحينها أخفقت في التأهل لكأس العالم لأول مرة في 60 عاما. وفي عمله التالي رحل عن كييفو بدوري الدرجة الأولى الإيطالي عقب أربع مباريات فقط.