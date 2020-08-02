شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يحسم وصافة الدوري الإيطالي بثنائية في شباك أتالانتا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق فريق إنتر ميلان فوزًا مستحقًا على مضيفه أتالانتا، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما، السبت، في إطار منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

أحرز دانيلو دي أمبروزيو الهدف الأول في الدقيقة الأولى، وأضاف آشلي يونج الهدف الثاني بالدقيقة 20.

وبهذا الفوز، حسم إنتر ميلان مركز الوصيف خلف يوفنتوس برصيد 82 نقطة بفارق نقطة واحدة عن البطل اليوفي، بينما احتل أتالانتا المركز الثالث برصيد 78 نقطة.