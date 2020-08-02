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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيريز يزور ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020
قام رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، بزيارة الفريق اليوم السبت، في يومه الخامس من الاستعدادات لمواجهة مانشستر سيتي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتمنى التوفيق للجهاز الفني واللاعبين. وشاطر رئيس "الميرينغي" بعض اللحظات مع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني في المدينة الرياضية للنادي وتحدث معهم حول أخبار الفريق. وكان القائد سرجيو راموس، الذي لن يتمكن من خوض المباراة بسبب العقوبة بعدما تعرض للطرد في مباراة الذهاب التي انتهت بهزيمة "الملكي" 1-2، واحداً من الذين قضوا وقتاً أطولاً مع رئيس النادي. وتحت إمرة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، بدأ اللاعبون، مرتدين القمصان الجديدة، بتمارين الإحماء والتحكم في الكرة والتمريرات والضغط، ثم لعبوا مباراة قصيرة. وكان ماريانو هو الغائب الوحيد عن التدريب اليوم، بعدما تبين إصابته بفيروس كورونا المستجد.
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