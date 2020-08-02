شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب يحتفل بعيد ميلاد ابنتيه تمارا وسيلين: كل سنة وأنتم طيبين يا جزء منى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم عماد متعب، نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي الأسبق، على الاحتفال بعيد ميلاد ابنته تمارا وسيلين، بمجموعة صور لهما من ذكرياتهم، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام.

وكتب القناص على الصور التي نشرها "كل سنة وانتم طيبين يا جزء مني، أحبكم أكثر مما يستطيع قلبي ان يظهره لكم".

وانضم متعب لناشئى الأهلى عام "1996" قادما من نادى بلبيس الرياضى، وصعد للفريق الأول فى عهد البرتغالى تونى أوليفييرا، وشارك لأول مرة كبديل فى مباراة بلدية المحلة 3 نوفمبر 2003.

وسجل متعب أول أهدافه مع الأهلى فى شباك أسمنت السويس، كما نال القناص لقب هداف الدورى موسم 2004-2005 برصيد 15 هدفا، وحقق متعب 11 بطولة دورى، فى مسيرته مع الأهلى عبر 15 عاما.

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كما فاز القناص بلقب كأس مصر "3" مرات، سجل خلالها "19" هدفا فى "24" مباراة و ساهم فى تحقيق لقب السوبر المصرى "7" مرات.









وشارك بقميص الأهلى فى "320" مباراة، سجل خلالها "126" هدفا، ويحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى الأهلى فى شباك الزمالك سجل 10 أهداف سجلها فى 6 مباريات.

عماد متعب ثالث أكبر الهدافين المصريين على المستوى الأفريقى، حيث سجل 28 هدفا فى 93 مشاركة.

شارك فى 9 مباريات فى كأس العالم للأندية سجل خلالها هدفين، وأصبح أول أهلاوى يسجل فى كأس العالم للأندية.

كما قاد متعب منتخب الشباب للفوز بكأس الأمم الأفريقية عام "2003" تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، وساهم فى تتويج المنتخب الأول بثلاثة ألقاب قارية هى: "2006-2008-2010".