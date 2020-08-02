شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المنتخب: «التدريب في مصر بالعلاقات الشخصية وليس بالكفاءة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق مصطفى، مدرب عام منتخب مصر ونجم الزمالك السابق، أن التدريب في مصر يقام على العلاقات الشخصية مع المسؤولين.
أضاف «مصطفى» في تصريحات تليفزيونية، السبت: «الكفاءة لس لها علاقة بالتدريب في مصر، والعلاقات الشخصية هي من تحكم في المجال التدريبي».
وواصل المدرب العام لمنتخب مصر قائلًا: «هناك مدريرون فنيون في الوقت الحالي كانوا يتمنون العمل معي كمساعدين».
وعن إبلاغه من قبل اللجنة الخماسية بالعمل مساعدا لإيهاب جلال قبل تولي حسام البدري المهمة، نفى مدرب عام الفراعنة هذا الأمر.
وأنهى تصريحاته مؤكدا أن هناك كفاءات كبيرة في عالم التدريب ولكنها لم تحصل على فرصتها الحقيقية بسبب ضعف علاقتاتها الشخصية.
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