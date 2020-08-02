شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب مصر: الرجاء أقوى من الوداد.. وأتمنى تتويج الزمالك ‏بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق مصطفى، مدرب عام منتخب مصر، إن فريق الرجاء أقوى من نظيره المغربي الوداد، قبل المواجهة المصرية المغربية في نصف نهائي دوري الأبطال.

ويواجه الأهلي الوداد في حين يلاقي الزمالك الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال مدرب عام منتخب مصر في تصريحات تليفزيونية، السبت: «الرجاء ظهر أخطر من الوداد قبل توقف الأنشطة الكروية بسبب فيروس كورونا».

وأنهى حديثه متمنيا أن يكون النهائي مصريًا خالصًا بين الأهلي والزمالك، مشدداً على حلمه بتحقيق الزمالك اللقب.