شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب مصر يفجر مفاجأة حول حسام حسن في «أمم أفريقيا 98‏» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر طارق مصطفى، مدرب عام منتخب مصر، ونجم الزمالك السابق، مفاجأة عن حسام حسن، نجم الكرة المصرية السابق.

وقال «مصطفى» في تصريحات تليفزيونية: «حسام حسن تعرض لهجوم شرس من قبل الاعلام قبل انطلاق أمم أفريقيا 1998 بسبب تقدم عمره وصيامه عن التهديف».

أضاف: «حسام حسن أصر على الرحيل ومغادرة المطار في الوقت الذي كنا ننتظر الطائرة المتجهة لبوركينا فاسو، بسبب غضبه الشديد من انتقاد الصحف له وقتها».

وأنهى: «محمود الجوهري، المدير الفني لمنتخب مصر أنذاك، احتوى الأمر سريعاً واجتمع بجميع اللاعبين وأكد أننا سنذهب لبوركينا فاسو من أجل التتويج باللقب، وقد كان».