شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب مصر يفجر مفاجأة حول حسام حسن في «أمم أفريقيا 98» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر طارق مصطفى، مدرب عام منتخب مصر، ونجم الزمالك السابق، مفاجأة عن حسام حسن، نجم الكرة المصرية السابق.
وقال «مصطفى» في تصريحات تليفزيونية: «حسام حسن تعرض لهجوم شرس من قبل الاعلام قبل انطلاق أمم أفريقيا 1998 بسبب تقدم عمره وصيامه عن التهديف».
أضاف: «حسام حسن أصر على الرحيل ومغادرة المطار في الوقت الذي كنا ننتظر الطائرة المتجهة لبوركينا فاسو، بسبب غضبه الشديد من انتقاد الصحف له وقتها».
وأنهى: «محمود الجوهري، المدير الفني لمنتخب مصر أنذاك، احتوى الأمر سريعاً واجتمع بجميع اللاعبين وأكد أننا سنذهب لبوركينا فاسو من أجل التتويج باللقب، وقد كان».
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