شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب عام منتخب مصر: أحلم بتدريب الزمالك.. والأهلي أولى بأبنائه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف طارق مصطفى، مدرب عام منتخب مصر، عن حمله بتولي القيادة الفنية لفريق الكرة بنادي الزمالك.
وقال طارق مصطفى في تصريحات تليفزيونية، مساء السبت: «نعم أحلم بتدريب الزمالك في المستقبل».
أضاف: «رفضت عرضين من خريبكة المغربي وطنطا بعد تعييني مدربا عاما لمنتخب مصر الأول».
وعن إمكانية تدريبه نادي الأهلي إذا عُرض عليه الأمر، قال: «بالطبع لا، فالأهلي أولى بأبنائه مثلما هو الحال في الزمالك».
وأنهى تصريحاته مؤكدا أنه كان سيرفض تولي منصب الرجل الثالث في جهاز الفراعنة حال العرض عليه.
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