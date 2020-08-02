شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب عام منتخب مصر: أحلم بتدريب الزمالك.. والأهلي أولى بأبنائه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف طارق مصطفى، مدرب عام منتخب مصر، عن حمله بتولي القيادة الفنية لفريق الكرة بنادي الزمالك.

وقال طارق مصطفى في تصريحات تليفزيونية، مساء السبت: «نعم أحلم بتدريب الزمالك في المستقبل».

أضاف: «رفضت عرضين من خريبكة المغربي وطنطا بعد تعييني مدربا عاما لمنتخب مصر الأول».

وعن إمكانية تدريبه نادي الأهلي إذا عُرض عليه الأمر، قال: «بالطبع لا، فالأهلي أولى بأبنائه مثلما هو الحال في الزمالك».

وأنهى تصريحاته مؤكدا أنه كان سيرفض تولي منصب الرجل الثالث في جهاز الفراعنة حال العرض عليه.

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