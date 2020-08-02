شكرا لقرائتكم العنف في الدوري .. ذئاب الجبل يحصدون النصيب الأكبر من الكروت الحمراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعود عجلة الدوري المصري إلى الدوران من جديد في السادس من أغسطس المقبل، بعد فترة توقف طويلة استغرقت 147 يوماً منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وتعود معها المتعة والإثارة بين الفرق المصرية المتنافسة والتي يسعى كل منها لتحقيق هدفه من الموسم، فالأهلي لا يقبل التنازل عن القمة والمقاولون يحاول الحفاظ على مكتسبات الدور الأول والمركز الثاني والزمالك يطمح في تحسين وضعه.

وبعيداً عن الصراعات التقليدية، فقد شهدت منافسات الدور الأول العديد من الأرقام السلبية التي تشير إلى عنف كبير على مدار 18 جولة بخلاف المؤجلات، حيث شهد الدور الأول 31 حالة طرد للاعبين بالفرق المختلفة، و591 إنذار.

المقاولون العرب حصد النصيب الأكبر من الكروت الحمراء في الموسم الجاري بخمس حالات طرد، وجاء بعده المصري والاسماعيلي بأربعة حالات، ثم الزمالك والانتاج ونادي مصر وبيراميدز بحالتين لكل فريق، وأخيراً، الأهلي وسموحة وطلائع الجيش والاتحاد السكندري وطنطا، كل فريق حالة طرد واحدة.

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أما على صعيد الإنذارات، تصدر طلائع الجيش قائمة أصحاب الكروت الصفراء برصيد 49 كارت، ثم المصري برصيد 43، سموحة والجونة "40"، الجونة، الانتاج الحربي "37" بيراميدز "36"، طنطا والمقاصة والمقاولون والاسماعيلي "35" كارت لكل فريق، الزمالك "34"، إنبي "30"، الاتحاد السكندري ونادي مصر "27" لكل فريق، أسوان وحرس الحدود "25" لكل فريق، الأهلي "21"، وأخيراً وادي دجلة 17 إنذار.

وجدير بالذكر أن النادي الأهلي ورغم أنه لم يخوض سوى 17 مباراة يتربع على قمة مسابقة الدوري العام برصيد 49 نقطة، بعدما حقق سلسلة انتصارات متتاليو وصلت 16 مباراة قبل التعادل مع سموحة في الجولة الأخيرة قبل التوقف، بينما يأتي المقاولون في المركز الثاني برصيد 33 نقطة، وبيراميدز في المركز الثالث برصيد 32 نقطة، أما الزمالك فجاء رابعاً برصيد 31 نقطة وينتظر الفريق الأبيض خصم ثلاث نقاط نهاية الموسم بعد الانسحاب من مباراة الأهلي.