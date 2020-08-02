شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة الذئاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستـأنف فريق طلائع الجيش تدريباته على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى الخامسة عصر اليوم الاحد استعداداً لمواجهة المقاولون العرب الودية المقرر لها الثلاثاء المقبل ، وحصل اللاعبين على راحة من التدريبات الخميس والجمعة والسبت لقضاء العيد مع أسرهم عقب العودة من معسكرهم فى برج العرب بالاسكندرية ، الذى خاض خلاله الفريق سلسلة من المباريات الودية استعدادًا لعودة بطولة الدوري المقرر لها 6 أغسطس كان أخرها التعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق، ومن المقرر أن يفتتح الطلائع مبارياته بمواجهة بيراميدز فى تمام الثامنة مساء السادس عشر من أغسطس على استاد الدفاع الجوى، ضمن مواجهات الأسبوع العشرين للمسابقة.

ومن المقرر أن يعود عمرو جمال مهاجم الأهلى المعار للطلائع للظهور فى تدريبات فريقه اليوم عقب تعافيه من فيروس كورونا ، وحذر عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه من خطورة الإفراط فى تناول اللحوم خلال عيد الأضحى لتجنب زيادة الوزن قبل عودة مباريات الدوري، مشددًا على اللاعبين بضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية بصرامة حتى لا يتعرض أى لاعب للإصابة بكورونا قبل مرحلة مهمة من عمر المسابقة التى يتطلع الفريق لتحسين وضعه فيها مع عودة البطولة مجددًا .

من جهته، حرص العميد أحمد فؤاد، مدير الكرة بالطلائع، على تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى حددتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة ضمن خطة مواجهة الفيروس اللعين، واستعان مسئولو نادى طلائع الجيش بأبواب التعقيم الذاتى على مداخل النادى، فى إطار خطة التعقيم والتطهير لمقر النادى استعداداً لاستئناف المباريات الرسمية، كما تم الانتهاء من تعقيم استاد جهاز الرياضة العسكرى وغرف خلع الملابس وقاعة المحاضرات وتركيب بوابات التعقيم الذاتى ضمن حملة التطهير والتعقيم لمؤسسات النادى لمواجهة فيروس كورونا

Advertisements

وبذل الثنائى يسرى عرفان المدير الإدارى للفريق ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين جهوداً مكثفة لإنهاء استعدادات عودة اللاعبين للتدريبات وتجهيز كل مقرات النادى لاستقبالهم للحفاظ على سلامة الجميع، كما تم إعداد شنط لكل لاعب تضمن وسائل التطهير والتعقيم من الجيل والكحول والماسكات، وتم تجهيز الكواشف الحرارية .

وكان فريق طلائع الجيش تعادل فى آخر مبارياته بالدورى أمام المقاولون العرب بهدف لمثله تقدم الذئاب بهدف عن طريق سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 48، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR لأول مرة فى الدورى المصرى، فيما تعادل محمد ناصف لطلائع الجيش فى الدقيقة 84، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR أيضًا. يحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.

طلائع الجيش، المقاولون العرب، الدوري ، الدوري المصري ، الاهلى ، الزمالك ، المقاولون ، بيراميدز ، مواعيد مباريات الدوري ، فترة التوقف