شكرا لقرائتكم خبر عن كيويل مدرباً لأولدهام والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن أولدهام أثليتيك، المنتمي لدوري الدرجة الثالثة الإنجليزي، عن تعيين هاري كيويل، لاعب ليدز يونايتد وليفربول السابق؛ لتدريب الفريق بعقد لمدة عام واحد.

وسيتولى المهاجم الأسترالي السابق، البالغ عمره 41 عاماً، المسؤولية بدلاً من التونسي نور الدين معمرية.

وقال كيويل لموقع النادي «أنا متحمس للمشروع، ولا تفهموا كلامي بالخطأ؛ لكنه سيحتاج إلى الوقت.. الاستقرار من الأشياء التي يحتاج إليها النادي».

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