تاوامبا يحترم قرار ابعاده عن الدوري السعودي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أكد المهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا احترامه لقرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بمنع جميع الأندية السعودية من التعاقد معه عطفاً على عدم تمديد عقده مع ناديه التعاون حتى نهاية الموسم 2019-2020.

وكتب مهاجم بارتيزان الصربي السابق عبر حسابه في تويتر:أنا حقًا أحترم قرار الاتحاد ، لكن لتوضيح ذلك تمامًا ، لم أرفض أبدًا تمديد عقدي حتى نهاية الموسم الحالي 2019-2020 مع نادي التعاون. أخذت زمام المبادرة وطلبت من النادي تمديد عقدي حتى نهاية الموسم الحالي.

وكانت نقطة الاختلاف بين اللاعب وناديه قد بدأت في مايو/أيار الماضي عندما أعلن تاوامبا رحيله لناد أخر قبل أن يعلن التعاون تفعيل بند تمديد عقده لموسم أخر وهو ما رفضه اللاعب،مبيناً في توضيح سابق أنه أصبح لاعباً حراً من يناير/ كانون الثاني ولم يعد بحسب انظمة الفيفا داخل الفترة المحمية.

ورحب تاوامبا بتمديد عقده مع "سكري القصيم" فقط لنهاية الموسم والتفاوض على تحسين العقد بحال تفعيل البند في حين تمسك التعاون بربط التمديد بتفعيل بند تمديد العقد حتى يونيو/ حزيران 2021.

وربطت تكهنات سابقة بانتقال المهاجم الكاميروني لواحد من ناديين في السعودية هما الرائد والشباب بجانب عودته للنادي الصربي بيد أنه بعد قرار الاتحاد السعودي أصبح اللاعب خارج اهتمامات الأندية السعودية.