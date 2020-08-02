الشارقة يبدأ معسكر خورفكان غداً الأحد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أكمل الشارقة ترتيباته الخاصة بالانتقال بإعداد الفريق من ملعبه في الحزانة إلى معسكر الإعداد في خورفكان والذي سيكون لمدة أسبوع في فندق الأوشانيك.

وستتوجه البعثة الشرقاوية صوب مدينة خورفكان في المنطقة الشرقية ظهر غد الأحد، وسوف يواصل الفريق الإعداد عبر التدريبات التي ستكون خلال الفترتين الصباحية والمسائية على ملاعب نادي خورفكان وتحت إشراف الجهاز الفني بقيادة عبدالعزيز العنبري وطاقمه المساعد.

ويذكر أن إعداد الشارقة كان قد انطلق قبل ثلاثة أسابيع ركز فيها الجهاز الفني على تدريبات اللياقة البدنية وتدريبات الكرة الخاصة باكتساب اللياقة البدنية وتنمية المهارات.

وسيكون جميع اللاعبين المقيدين في كشوفات «الملك» ضمن معسكر الفريق بقيادة كابتن الفريق شاهين عبدالرحمن وعادل الحوسني وإيجور كورونادو وشوكوروف وسيف راشد وكايو لوكاس وخالد باوزير وخالد الظنحاني وعلي الظنحاني والحسن صالح، والمقيمين لوان وميلوني وريسيندي وبقية لاعبي الفريق.

ويعتبر معسكر خورفكان بمثابة الإعداد الخارجي للفريق في ظل امتناع كل الفرق عن السفر الى الخارج بسبب جائحة فيروس كورونا التي غيرت خريطة إعداد جميع الأندية.

إعداد داخلي

وكان نادي الشارقة ضمن الفرق التي قررت الاكتفاء بمعسكر الإعداد الداخلي وبعد نهاية الأسبوع المقرر في خورفكان سيتم تحديد وجهة إعداد الفريق القادمة وهناك اكثر من خيار وربما يكون المعسكر الثاني في أبوظبي أو العين أو جبل علي أو الشارقة او الاستمرار في خورفكان، خصوصاً أن المرحلة الأخيرة من الإعداد تشتمل على دورة رباعية بمشاركة أندية خورفكان واتحاد كلباء وعجمان خلال الفترة من 18 ولغاية 27 أغسطس /آب الجاري وتلعب جميع المباريات في استاد نادي الشارقة وستكون المباريات من دون حضور جماهيري.

على خط متصل بدأ جمهور الملك الشرقاوي في الشكوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي من التأخر في اعلان هوية المهاجم القادم، أو إذا كان ريكاردو جوميز وكايو لوكاس سيواصلان مع الفريق الذي انهى المرحلة الأولى من الإعداد ويستعد للدخول في المرحلة الثانية، كما ان الفريق مطالب قريباً برفع قائمته الأخيرة إلى دوري أبطال آسيا.