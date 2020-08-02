شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات الزمالك خلال شهر أغسطس قبل مواجهة المصرى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، استعدادته لاستئناف منافسات الدورى الممتاز، الذى توقف منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب الإجرءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث سيستهل الأبيض مشواره بالمسابقة المحلية بمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر إقامتها مساء يوم الخميس المقبل، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز والتى ستقام باستاد برج العرب فى الإسكندرية.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.

الزمالك × المصرى على استاد برج العرب فى تمام الثامنة من مساء يوم 6 أغسطس المقبل بالجولة الـ14.

الزمالك × الاتحاد السكندرى على استاد برج العرب فى تمام التاسعة من مساء يوم 10 أغسطس المقبل فى الجولة الـ18.

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الزمالك × مصر للمقاصة على استاد القاهرة الدولى فى تمام الثامنة من مساء يوم 15 أغسطس المقبل فى الجولة الـ19.

الزمالك × نادي مصر على استاد الكلية الحربية فى تمام التاسعة من مساء يوم 18 أغسطس المقبل فى الجولة الـ20.

الزمالك × الأهلى على استاد القاهرة الدولى فى تمام التاسعة من مساء يوم 22 أغسطس المقبل فى الجولة الـ21.

الزمالك × المقاولون العرب على استاد السلام فى تمام الساعة التاسعة من مساء يوم 27 أغسطس المقبل فى الجولة الـ22.