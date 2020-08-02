‏شوبير : مدير فنى أجنبى لقطاع الناشئين بالأهلى.. والإعلان الرسمى خلال أيام

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن اقتراب إدارة النادي الأهلي لتعيين مدير فني أجنبي لقطاع الناشئين بالنادي، مشيراً إلي أن الإعلان الرسمي خلال الأيام المقبلة، حيث كتب شوبير علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مدير فني أجنبي لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي.. الإعلان الرسمي خلال أيام هل تعود تجربة الهولندي كورڤر الرائعة؟".



شوبير

ويعقد محمود الخطيب، رئيس الأهلى، جلسة خاصة فى غضون الأيام القليلة المقبلة مع خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادى لحسم عدة أمور خاصة بالقطاع والتغييرات المُرتقبة فى القطاع، وكذلك الميزانية المُقترحة لهذا القطاع من أجل تفريغ مواهب صاعدة للفريق الأول بالمرحلة المقبلة، ويرغب الخطيب فى التعرف على خطة القطاع للموسم المقبل بعد تعيين خالد بيبو رئيساً له خلفاً لفتحى مبروك.

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من ناحية أخرى، حدد الأهلى 4 ملايين جنيه إسترلينى كحد أقصى لضم رمضان صبحى لاعب الفريق المُعار من هيدرسفيلد الإنجليزى بشكل نهائي، بعدما انتهت إعارة اللاعب فى 30 يونيو الماضى ووافق مسئولو القلعة الحمراء على رفع المقابل المالى لضم اللاعب بناءً على رغبة الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر الذى أكد أن الفريق يحتاج خدمات رمضان صبحى، وهو ما أكدته لجنة التخطيط للكرة بالأهلى التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف وتطابقت هذه الرؤية مع وجهة نظر محمود الخطيب رئيس النادى الذى سبق وأكد أنه يرغب فى بقاء رمضان صبحى مع الفريق وأبلغ اللاعب بهذه الرغبة خلال جلسة جمعتها منذ عدة أسابيع وهى الجلسة التى أكد فيها رمضان أيضاً أنه لن عود لأوروبا إلا أذا تلقى عرضاً من دورى قوى ومع نادى يشعر بأنه سيكون إضافة له.

وقال مصدر فى الأهلى، إن النادى سبق وقدم عرضًا بـ2.5 مليون إسترلينى، ورفعه إلى 3 ملايين جنيه إسترلينى، وأخيرًا إلى 4 ملايين جنيه إسترلينى، أى ما يقرب من 80 مليون جنيه مصرى وهو مبلغ كبير، لذا أكدت الإدارة الحمراء أن هذا هو أعلى مبلغ يمكن أن يدفعه النادى لضم رمضان صبحي بشكل نهائي، ورفضت الإدارة تلبية مطلب هيدرسفيلد بدفع 5 ملايين و500 ألف جنيه إسترلينى لإتمام الصفقة، ويعول الأهلى فى سبيل إتمام الصفقة على "رغبة" اللاعب التى أعلنها مؤخرًا وهى البقاء فى الاهلى عدم وجود عرض قوى يرحل له بعدما تأكدت عدم عودة النادى الإنجليزى فى استعادة اللاعب حيث يرغب هيدرسفيلد فى بيع اللاعب سواء للأهلى أو لغيره.