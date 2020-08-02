شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: إلغاء مراسم الوقوف والمصافحات قبل المباريات..وقياس الحرارة للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، الغاء مراسم الوقوف قبل مباريات الدورى وكذلك المصافحات بين اللاعبين أو الحكام ضمن الاجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما قررت اللجنة وصول اللاعبين للملعب بزى المباراة واخطار الأندية من لجنة المسابقات بالزى قبل المباراة عن طريق الانترنت بدلا من الاجتماعات الفنية.

كما قررت اللجنة خضوع اللاعبين والأجهزة الفنية لقياس درجات الحرارة فور الوصول، وأن ينزل كل فريق الملعب بشكل منفرد، ومنع تبادل القمصان بين اللاعبين، وتخفيض عدد اللاعبين فى غرف الملابس لاقصى درجة.