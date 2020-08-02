محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
زوار الخليج 365 نستعرض في التقرير التالي أبرز الأحداث في يوم 1 أغسطس 2020.
مران الزمالك.. رسالة من كارتيرون للاعبين قبل مواجهة المصري
مؤمن زكريا ينشر رسالة غامضة عبر تويتر
كوكا يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري اليوناني
مدفع أوباميانج يضرب تشيلسي ليتوج آرسنال بكأس إنجلترا
المصري يجهز أموتو للحاق بمواجهة الزمالك
رسميا.. الزمالك يعلن موعد وصول بنشرقي وأوناجم
استبعاد كريستيانو.. إيموبيلي يُتوج بالحذاء الذهبي رسميا
الأفضل في 2013.. كاف يحتفل بعيد ميلاد صالح جمعة
كانت هذه تفاصيل خبر ملف السبت.. الزمالك يعلن موعد وصول بنشرقي وأوناجم.. وآرسنال يتوج بكأس الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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