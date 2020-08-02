مران الزمالك.. رسالة من كارتيرون للاعبين قبل مواجهة المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:
خاض فريق الكرة بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم السبت، في المعسكر المقام حاليًا في برج العرب بالاسكندرية، ضمن استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف مسابقة دوري we المصري مرة أخرى.
ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل في إطار الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر.
وشهد المران جلسة بين الفرنسي باتريس كارتيرون والفريق، حيث طالب الفرنسي اللاعبين بالتركيز في الفترة الحالية استعدادًا لاستئناف الدوري من جديد بعد توقف دام إلى ما يقرب خمسة شهور بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
كما طالب كارتيرون اللاعبين ببذل أقصى جهد في التدريبات والعمل على الظهور بأفضل مستوى واستغلال مباريات الدوري لتحقيق الفوز والاستعداد بجدية لمباريات دوري أبطال إفريقيا.
وحرص الجهاز الفني للزمالك على التركيز في بداية المران على التدريبات البدنية لرفع معدلات اللياقة لدى اللاعبين، وبعدها قام المدير الفني بالتركيز على الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباريات المقبلة.
واختتم المدير الفني للفريق التدريب بإجراء تقسيمة شهدت تركيزا وحماسا كبيرين من اللاعبين لحجز مكان أساسي في تشكيل الفريق خلال الفترة المقبلة.
جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الرابع في جدول الدوري المصري برصيد 31 نقطة بفارق 18 نقطة عن الأهلي متصدر الترتيب.
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