مران الزمالك.. رسالة من كارتيرون للاعبين قبل مواجهة المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

خاض فريق الكرة بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم السبت، في المعسكر المقام حاليًا في برج العرب بالاسكندرية، ضمن استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف مسابقة دوري we المصري مرة أخرى.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل في إطار الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر.

وشهد المران جلسة بين الفرنسي باتريس كارتيرون والفريق، حيث طالب الفرنسي اللاعبين بالتركيز في الفترة الحالية استعدادًا لاستئناف الدوري من جديد بعد توقف دام إلى ما يقرب خمسة شهور بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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كما طالب كارتيرون اللاعبين ببذل أقصى جهد في التدريبات والعمل على الظهور بأفضل مستوى واستغلال مباريات الدوري لتحقيق الفوز والاستعداد بجدية لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

وحرص الجهاز الفني للزمالك على التركيز في بداية المران على التدريبات البدنية لرفع معدلات اللياقة لدى اللاعبين، وبعدها قام المدير الفني بالتركيز على الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباريات المقبلة.

واختتم المدير الفني للفريق التدريب بإجراء تقسيمة شهدت تركيزا وحماسا كبيرين من اللاعبين لحجز مكان أساسي في تشكيل الفريق خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الرابع في جدول الدوري المصري برصيد 31 نقطة بفارق 18 نقطة عن الأهلي متصدر الترتيب.