بورتو يتوج بطلاً لكأس البرتغال على حساب بنفيكا

توج نادي بورتو بكأس البرتغال بعدما تغلب على نظيره بنفيكا بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت علىملعب كويميرا، ضمن نهائي البطولة.
سجل شانسيل مبيمبا هدفي بورتو في الدقيقتين 47، 59 من عمر المباراة،فيما سجل كارلوس فينيسيوس هدف بنفيكا في الدقيقة 84.
يذكر أن نادي بورتو توج بلقب الدوري البرتغالي هذا الموسم بعدما جمع 82 نقطة وبفارق خمسة نقاط عن بنفيكا الذي يحل وصيفاً.
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